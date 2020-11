Halo The Master Chief Collection su PC: il nuovo trailer svela la data d'uscita di Halo 4

A distanza di qualche giorno dalle fasi di test, Halo 4 si prepara al debutto ufficiale su PC e a svelarne la data d'uscita è un nuovo trailer a risoluzione 4K appena pubblicato da Microsoft.

Il breve filmato, che ci mostra il corpo di Master Chief disperso nello spazio in mezzo ad un mucchio di detriti, annuncia che l'ultimo pezzo della Halo: The Master Chief Collection in versione PC sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 17 novembre 2020. Il gioco potrà essere acquistato sia in bundle con tutti gli altri titoli disponibili in versione rimasterizzata su PC che singolarmente su Microsoft Store e Steam. Chiunque abbia già acquistato la Master Chief Collection potrà inoltre scaricare questo quarto capitolo senza alcun costo aggiuntivo, così come tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per PC o a Xbox Game Pass Ultimate.

Prima di lasciarvi al filmato in 4K, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono state pubblicate alcune immagini della versione PC di Halo 4, le quali mostrano le migliorie grafiche apportate dal team di sviluppo a questa versione rimasterizzata del primo titolo della serie targato 343 Industries. Non dimenticate inoltre che Halo The Master Chief Collection è già stato aggiornato per supportare Xbox Series X|S.