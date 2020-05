Halo The Master Chief Collection per PC si prepara per Halo 3: al via i primi test

Proseguono i lavori in casa 343 Industries per garantire l'approdo dell'intera Halo: The Master Chief Collection su PC, sulla quale giungono ora nuovi e importanti aggiornamenti.

Dopo aver annunciato con un suggestivo trailer di Halo 2 Anniversary l'arrivo della nuova versione del gioco in occasione del 12 maggio, il team di sviluppo è pronto ad offrire i primi dettagli relativi all'opera di conversione svolta su Halo 3. 343 Industries riferisce che i lavori sul terzo episodio della saga procedono con efficienza e che le prime prove prenderanno il via "nelle prossime settimane" con una prima serie di test interni. A questi farà seguito l'avvio della prima tornata di Flight per la versione PC di Halo 3, sulla quale quale il team promette di offrire ulteriori dettagli il prima possibile.



La conversione della terza avventura di Master Chief non è tuttavia l'unica attività sulla quale si sta concentrando il team. 343 Industries ha infatti confermato di star lavorando anche per la realizzazione di un nuovo update per la versione console di Halo 3. Obiettivo di quest'ultimo è riportare il gioco alle condizioni precedenti al lancio su PC di Halo: Combat Evolved Anniversary. Alcuni primi test sono gi in corso di svolgimento e presto seguiranno nuove comunicazioni in merito.



In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che sono state pubblicate da 343 Industries le prime immagini di Halo 3 su PC.