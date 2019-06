Halo The Master Chief Collection per PC: svelati i prezzi dei singoli giochi

Subito dopo la conferenza E3 2019, Microsoft ha svelato le modalità di pubblicazione e i prezzi dei singoli giochi di Halo che arriveranno in futuro su PC, sia su Microsoft Store, sia su Steam.

È già noto da tempo che i giochi non arriveranno tutti in una sola volta, bensì a scaglioni. Il primo ad approdare su PC sarà Halo: Reach, che potrà essere testato nei prossimi giorni dai visitatori dell'E3 2019. Una demo pubblica accessibile a tutti gli iscritti al programma Halo Insider, invece, verrà messa a disposizione nel corso di questo mese. La data di lancio definitiva non è stata svelata, e non conosciamo neppure l'ordine di arrivo degli altri capitoli. I ragazzi di 343 Industries si sono limitati a dire che verranno resi disponibili "quando saranno pronti", parole molto familiari ai fan di Cyberpunk 2077 e Baldur's Gate 3.

Passiamo ora alla politica sui prezzi. Tutti i giochi della Halo: The Master Chief Collection entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass per PC - lanciato in Open Beta proprio nella serata di ieri - direttamente al loro debutto sul Microsoft Store. Stiamo parlando di Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4. Tutti i giochi potranno anche essere acquistati singolarmente, sia sul Microsoft Store, sia su Steam, al prezzo di 9,99 dollari l'uno (che diventeranno, presumibilmente, 9,99 euro dalle nostre parti). Unica eccezione Halo 3: ODST, che invece sarà proposto a 4,99 dollari/euro, dal momento che include la sola campagna.

A proposito della saga di Master Chief, avete visto il trailer di Halo: Infinite? La nuova avventura dello Spartan arriverà a fine 2020, giusto in tempo per il lancio di Project Scarlett.