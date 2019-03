Halo The Master Chief Collection per PC potrebbe essere annunciato oggi

In quella che sta ormai diventando una sorta di telenovela, ecco arrivare un nuovo, ulteriore indizio riguardo al possibile arrivo di Halo: The Master Chief Collection, attualmente disponibile esclusivamente su Xbox One, su PC Windows 10.

Un utente reddit ha aperto qualche giorno fa un thread in cui scherzosamente invitava un membro di 343 Industries a svelare se la per PC sarebbe stata annunciata durante la puntata di Xbox Inside di questo mese, in cambio di una pizza. La altrettanto goliardica risposta di Brian Jarrard, community manager della software house, è stata: "Di che tipo di pizza stiamo parlando?"Master Chief Collection .

In aggiunta, lo stesso Jarrard ha pubblicato oggi un'eloquente emoji di un trancio di pizza sul proprio profilo Twitter. Per quanto surreale possa sembrare, il simbolo di una pizza rappresenta ormai l'indizio principale su cui si basano i rumor della versione PC della Collection.

Ma non è finita qui: l'insider Klobrille, molto affidabile quando si parla di Microsoft e Xbox, ha invitato tutti a seguire la puntata di Xbox Inside che si terrà questa sera alle ore 23:00 italiane, ed ha pubblicato un'immagine criptata in cui si può invero intuire perfettamente come lo sfondo provenga direttamente dalla Master Chief Collection. I loghi che si possono intravedere, inoltre, sembrano combaciare con quelli rappresentati nell'immagine che trovate in apertura di notizia, e in cui appare anche il nome di Halo: Reach, che sembra quindi pronto ad arrivare anch'esso su Personal Computer.