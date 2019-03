Halo The Master Chief Collection per PC sarà annunciato questa settimana?

Continuano a susseguirsi i rumor su una release su PC di Halo: The Master Chief Collection e dalle ultime novità emerse, sembra che Microsoft si stia preparando all'annuncio ufficiale. Lo store ufficiale del colosso infatti, adesso riporta l'esistenza del titolo anche per Surface HUB.

Si tratta di un dispositivo dotato di uno schermo molto ampio dotato di funzionalità multi-touch e multi-pen, che interagisce con il sistema operativo di Windows 10. Praticamente un grosso PC, dunque.

Il colosso di Redmond non ha ancora confermato nulla a riguardo, per cui prendete l'informazione per quello che è: una supposizione. Potrebbe infatti anche trattarsi di un semplice placeholder, o di un errore, come già successo con Halo 5: Guardians.

Eppure vista la frequenza dei rumor e soprattutto il fatto che domani 12 Marzo sia in arrivo il nuovo episodio di Inside Xbox, farebbero pensare che forse stavolta è la volta buona.

Sta per arrivare dunque il tanto atteso annuncio da parte di Microsoft? Restate "sintonizzati" sulle nostre pagine per saperne di più sulla news e in generale sulle novità (si parla tra le altre cose anche di annunci relativi ad Age of Empires IV) che emergeranno proprio dall'evento Inside Xbox che, ricordiamo, è previsto per domani, 12 Marzo a partire dalle ore 23 italiane.