Halo: The Master Chief Collection per PC è ufficiale, aggiunto Halo Reach

Le indiscrezioni degli ultimi giorni trovano conferma nell'annuncio, da parte di Microsoft e 343 Industries, dell'approdo di Halo: The Master Chief Collection su PC, sia sul Windows Store ufficiale che, novità dell'ultimo momento, su Steam, dove il titolo ha già trovato posto con una pagina dedicata.

La collezione che celebra le gesta di John-117 e degli altri eroi del progetto SPARTAN comprenderà Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, la campagna principale di Halo 3 ODST e Halo 4. Sempre nel corso dell'ultima puntata di Inside Xbox, i vertici della divisione Xbox di Microsoft hanno annunciato l'ingresso di Halo Reach nella raccolta della Mastier Chief Collection, tanto su PC quanto su Xbox One. Ciascun capitolo della collezione uscirà in maniera dilazionata: il primo ad approdare su PC sarà proprio Halo Reach, con gli altri titoli a seguire. Le tempistiche di commercializzazione ufficiali non sono state ancora comunicate dal colosso di Redmond.

Dal punto di vista squisitamente contenutistico, l'offerta comprenderà ben 67 missioni e 120 mappe multiplayer, compresi gli scenari delle sfide Spartan Ops e i livelli di Halo Combat Evolved che hanno scritto la storia degli sparatutto multiplayer su console. Tra le caratteristiche aggiuntive della versione PC della collezione, citiamo il supporto pieno a mouse e tastiera (e ci mancherebbe altro!), così come alla tecnologia HDR e alla risoluzione 4K, con framerate a 60fps.

In cima all'articolo potete ammirare il filmato di presentazione della versione PC di Halo: The Master Chief Collection.