Halo The Master Chief Collection potrebbe arrivare su PC?

Halo The Master Chief Collection potrebbe uscire su PC? Sono intanti a farsi questa domanda e in un nuovo aggiornamento per la community,ha provato a chiarire la situazione.

La compagnia fa sapere che "al momento non abbiamo nulla da annunciare in merito, ma sappiamo che c'è qualcosa che moltissimi chiedono e desiderano ormai da molti anni. Possiamo dirvi che allo stato attuale il nostro obiettivo è quello di migliorare la Master Chief collection per Xbox e abbiamo ancora molto lavoro da fare a riguardo. Nessun annuncio da fare, se non che vi abbiamo ascoltato forte e chiaro..."

Recentemente 343 ha chiesto ai fan quali caratteristiche vorrebbero vedere in Halo The Master Chief Collection, la raccolta è ancora una priorità per Microsoft e continuerà ad essere aggiornata con nuove funzionalità e contenuti.