Halo The Master Chief Collection si prepara ad Halo 4: nuove immagini dalla build PC

Mentre proseguono i test di Halo 4 su PC, il team di 343 Industries aggiorna il pubblico sullo sviluppo della versione PC della Halo: The Master Chief Collection.

In particolare, la software house ha pubblicato una serie di nuovi screenshot tratti dal quarto capitolo della saga Microsoft. Questi ultimi, poiché pubblicati sul blog ufficiale di Halo, non si presentano in risoluzione nativa, ma 343 Industries ci tiene a garantire che il gioco appare grandioso alla risoluzione 4K, accompagnata da frame rate a 60 fps. Le immagini immortalano sia alcune ambientazioni di Halo 4 sia alcune skin sia il nuovo sistema per la personalizzazione di armi e armature. Gli scatti sono disponibili direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare dell'avanzamento dei lavori di 343 Industries?



L'introduzione di Halo 4 in Halo: The Master Chief Collection segnerà l'aggiunta del sesto gioco all'interno della raccolta. Ad aprire le danze era infatti toccato ad Halo: Infinite, poi seguito nel tempo da Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 e Halo 3: ODST. Di conseguenza, con l'esordio di Halo 4, il lavoro del team sarà completato. Nel frattempo, il team si prepara anche all'ottimizzazione di Halo: The Master Chief Collection per Xbox Series X, con la console che consentirà di raggiungere i 4K e 120 fps.