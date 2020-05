Halo The Master Chief Collection: prime immagini ingame di Halo 3 su PC

Approfittando del consueto appuntamento mensile con la community del portale Halo Waypoint, gli autori di 343 Industries hanno pubblicato le primissime immagini ingame tratte dalla versione PC di Halo 3, la riedizione legata alla Master Chief Collection del kolossal FPS dato alle stampe da Bungie nel 2007 su Xbox 360.

Gli scatti proposti dai ragazzi della software house interna agli Xbox Game Studios confermano che lo sviluppo della nuova versione di Halo 3 per PC Windows prosegue nonostante le difficoltà incontrate nella riorganizzazione del lavoro e nel ricorso allo Smart Working per via dell'emergenza Coronavirus.

Le immagini in questione accompagnano così un lungo messaggio in cui il team di 343 Industries si dice impegnato nel rispettare la scaletta di sviluppo, sperando di poter comunicare al più presto le tempistiche di lancio delle fasi di testing che coinvolgeranno gli appassionati dell'epopea sparatutto di Microsoft e che riguarderanno sia Halo 3 che ODST, al termine delle quali si comincerà a discutere del lavoro (di certo non meno impegnativo) inerente il rifacimento PC di Halo 4.

I test della Master Chief Collection su Halo 2, d'altronde, sono partiti a metà aprile, di conseguenza non dovrebbe mancare poi molto al lancio della prossima fase di testing per Halo 3 su PC: in attesa di ricevere maggiori informazioni dai ragazzi di 343 Industries, vi lasciamo alle immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia e, qualora ve lo foste perso, al trailer di lancio su PC di Halo Combat Evolved Anniversary.