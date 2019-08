Halo The Master Chief Collection: ecco quando potrete trasferire i dati dai vecchi giochi

Tramite un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, 343 Industries ha confermato che presto, tramite il servizio Player File Transfers, verrà concesso ai giocatori di trasferire mappe e game type dai vecchi capitoli della serie sparatutto Sci-Fi.

Per la precisione, gli utenti che sono interessati a riutilizzare i dati di Halo 3, 4 e Reach all'interno della mastodontica collection potranno farlo il 12 agosto, quando potranno importare i game type, e successivamente il 26 agosto, giorno adibito invece al trasferimento delle mappe. Come specificato dagli stessi sviluppatori, a causa di alcune limitazioni tecniche non meglio specificate dallo studio, saranno queste due occasioni uniche per avviare la procedura, ed in futuro non verrà riproposta in alcun modo. Vi converrà quindi segnarvi sul calendario queste due date in caso vogliate mantenere i vostri dati anche all'interno della collezione.

Halo The Master Chief Collection è disponibile ora su Xbox One, ed è previsto al lancio anche su PC Windows 10 entro la fine del 2019. Halo Reach, nel frattempo, è già arrivato su Personal Computer nelle sue prime fasi di test sulla piattaforma: potete ammirarlo in azione in un video gameplay in 4K. Nei giorni scorsi, sono trapelate online le impostazioni tecniche e grafiche di questa nuova versione della collection.