Halo The Master Chief Collection richiederà Xbox LIVE Gold su PC?

Dopo la presentazione di Halo The Master Chief Collection per PC avvenuta la scorsa settimana sono stati in molti a chiedersi se il gioco necessiterà di un abbonamento a Xbox LIVE Gold per il multiplayer online. A questa domanda risponde Windows Central...

La testata, da sempre vicina al mondo Microsoft, conferma che Halo The Master Chief Collection su PC non richiederà l'abbonamento Gold per giocare online mentre un profilo Xbox LIVE Silver (gratuito) sarà richiesto in ogni caso, anche acquistando il gioco su Steam.

Halo The Master Chief Collection arriverà su PC "a breve" tuttavia Microsoft e 343 Industries non hanno ancora svelato la data di uscita della raccolta. Il pacchetto includerà il primo episodio della serie Halo Combat Evolved ed i sequel Halo 2 Anniversary (versione celebrativa lanciata nel 2014 per il decimo anniversario), Halo 3 e Halo 4, oltre ad Halo 3 ODST e Halo Reach, da acquistare però separatamente.

La serie Halo arriva così su PC nella sua interezza, notizia che la community ha accolto in maniera estremamente positiva, tanto da aver spedito centinaia di pizze negli studi di 343 Industries!