Halo The Master Chief Collection: al via la Season 5 'Anvil', ecco i dettagli

La community di Halo: The Master Chief Collection festeggia oggi l'arrivo della Season 5, intitolata "Anvil", che introduce nella collezione del celebre sparatutto tanti nuovi contenuti, sfide e una patch migliorativa.

La nuova stagione offre infatti un nuovo Season Pass che porta con se più di 100 oggetti inediti da sbloccare e collezionare tra cui spiccano nuove armature per Halo 3 e Halo: Reach, alcune delle quali tratte dal mai pubblicato Halo Online, skin inedite per le armi e nuove targhe. Proprio come per la scorsa stagione anche gli oggetti della Season 5 potranno essere sbloccati attraverso i punti guadagnati nelle varie sessioni di gameplay. Con l'arrivo dell'update vengono rinnovate anche le sfide stagionali che, una volta completate, permettono di accedere ad equipaggiamenti speciali.

L'update che introduce la Season 5 di Halo: The Master Chief Collection è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, incluso ovviamente anche per gli abbonati al Game Pass. In particolare, il peso dell'aggiornamento su PC (via Microsoft Store) è di 6.3 GB, mentre su Xbox One e Xbox Series X|S si arriva a toccare quota 9.9 GB. Potete trovare tutti i dettagli a questo link.

Intanto i vertici di 343 Industries hanno promesso nuove informazioni su Halo Infinite: i primi aggiornamenti sullo stato dello sviluppo dovrebbero arrivare questa settimana.