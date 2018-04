Halo: The Master Chief Collection sta per arrivare in Xbox Game Pass?

Nelle scorse ore Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Xbox Game Pass, che pone l'attenzione sui numerosi titoli presenti nel catalogo. Il filmato, infatti, è accompagnato dal messaggio "Diteci quando basta".

Vengono mostrati giochi già ufficialmente disponibili, come Super Lucky's Tale, Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves, e altri il cui arrivo è già stato confermato, come State of Decay 2 e Crackdown 3. Tra di essi fa bella mostra di sé anche Halo: The Master Chief Collection. La raccolta comprendente i primi quattro capitoli della celebre serie non risulta ancora disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass, pertanto è molto probabile che con questo trailer sia stato (ben poco velatamente) annunciato il suo arrivo.

343 Industries è attualmente al lavoro su una patch piuttosto ambiziosa prevista per la primavera, che promette di mettere a posto gli annosi problemi del multiplayer e di introdurre il supporto a Xbox One X. Che questa patch sia destinata a debuttare in contemporanea con l'aggiunta della raccolta in Xbox Game Pass? Non c'è alcuna certezza al momento, ma si tratterebbe indubbiamente di un modo eccellente per mettere in risalto entrambi gli avvenimenti. Cosa ne pensate al riguardo?