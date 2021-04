Halo The Master Chief Collection: al via la Stagione 6 'Raven', tutti i dettagli

Halo: The Master Chief Collection torna ad aggiornarsi con l'arrivo della Stagione 6 "Raven". Gli sviluppatori di 343 Industries hanno illustrato in video tutte le novità di cui i vari capitoli della serie sparatutto Sci-Fi inclusi nella raccolta vanno ad arricchirsi a partire da oggi stesso.

Tanti sono gli oggetti e le personalizzazioni cosmetiche che vengono introdotti con questa nuova Season, tra cui troviamo set di armature a tema unici, skin per veicoli, skin per armi, ed altre opzioni per gli accessori, comprese le targhette animate. Tra le aggiunte contenutistiche troviamo poi la mappa Waterfall, disponibile nel comparto multiplayer online di Halo 3 (qui trovate la nostra Recensione del multiplayer di Halo The Master Chief Collection); la nuova modalità Escalation Slayer, che si presenta come un gioco delle armi ora disponibile in Halo 2: Anniversary, Halo Reach e Halo 4; ed il sistema "Exchange" tramite il quale gli sviluppatori avvieranno una rotazione settimanale degli oggetti provenienti dalle passate Stagioni, ma che servirà di tanto in tanto anche ad aggiungere degli item completamente inediti. Come al solito, verranno poi distribuite ricompense a tempo ottenibili attraverso il completamento di alcune specifiche sfide, ma potrete sempre recuperare tutti i contenuti acquistando il Season Pass della Stagione 6 in un secondo momento (oppure, potrete attendere che vengano riproposti attraverso il sistema Exchange in futuro).

In cima ed in calce alla notizia trovate sia un breve trailer che un video di maggiore approfondimento in compagnia del team di sviluppo con cui poter dare uno sguardo a tutte le novità prima di tuffarvi direttamente in azione. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al post ufficiale pubblicato su Halo Waypoint.