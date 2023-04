Halo the Master Chief Collection su Steam Deck: pieno supporto col nuovo update

Terminati i festeggiamenti per il primo anniversario di Steam Deck, la console portatile di casa Valve continua a vedere ottimizzati sempre più giochi per PC.

Quest'oggi è la volta di Halo: the Master Chief Collection, che finalmente accoglie un aggiornamento volto a ottimizzare ulteriormente l'esperienza anche su Steam Deck. Scaricando e installando l'ultimo update distribuito da 343 Industries, i giocatori possono godersi ogni aspetto dell'epopea sci-fi in portatilità.



Nello specifico, le modifiche apportate dagli sviluppatori consentono di avviare sulla console anche tutte le funzionalità che richiedono necessariamente la tecnologia Easy Anti-Cheat. Tra queste ultime possiamo citare il matchmaking per il gioco in multiplayer e l'accesso alla modalità Custom. Nel rendere disponibile l'aggiornamento, che ha un peso pari a soli 6 MB, 343 Industries conferma che ulteriori update andranno a perfezionare ancora di più l'esperienza di gioco di Halo: The Master Chief Collection su Steam Deck.



Mentre prende il via la stagione 3 di Halo: Infinite, battezzata Echoes Within, la software house parte degli Xbox Game Studios continua a dedicarsi al supporto alle precedenti avventure di Master Chief, mentre riflette sulla futura evoluzione della saga videoludica di casa Microsoft. Al momento, non sono ancora stati condivisi annunci sul proseguimento della serie sparatutto verdecrociata.