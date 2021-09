Halo The Master Chief Collection: stop a nuove Stagioni con l'uscita di Infinite?

L'uscita di Halo Infinite, fissata per l'8 dicembre 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, potrebbe avere conseguenze sulla realizzazione di nuovi contenuti per Halo: The Master Chief Collection, la raccolta di tutti gli episodi principali della serie visti su Xbox e Xbox 360.

L'arrivo del nuovo episodio cambierà inevitabilmente le priorità di 343 Industries: stando a quanto rivelato dal lead producer Michael Fahrny nel nuovo dev update disponibile su Halo Waypoint, la Stagione 8 sarà l'ultimo aggiornamento dell'anno per la MCC, ma con Infinite che inizierà a prendere piede, è altamente probabile che lo sviluppo di nuove Stagioni e contenuti per la celebre raccolta verrà interrotto. "A partire dal prossimo anno - si legge nella nota di Fahrny - pensiamo di allontanarci dall'attuale modello a Stagioni per concentrarci su aggiornamenti più piccoli per la MCC, da distribuire non appena pronti e basandoci sulla roadmap stabilita dallo studio. Questi aggiornamenti continueranno ad essere gratuiti e conterranno le feature e i contenuti non arrivati in tempo per quest'anno, oltre a un continuo supporto volto a migliorare la stabilità e i problemi della raccolta. Abbiamo ancora molto da offrire nel 2022".

La Master Chief Collection non verrà quindi abbandonata, ma è bene prepararsi ad aggiornamenti meno consistenti per concentrare gli sforzi sul nuovo episodio. In precedenza si erano ipotizzate partite fino a 60 giocatori per Halo The Master Chief Collection, ma a questo punto potrebbero non vedere mai la luce. Nel frattempo una serie di meme deride le nuove armature di Halo The Master Chief Collection.