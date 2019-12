Halo The Master Chief Collection potrebbe aver già superato il milione di copie su Steam

Il lancio di Halo Reach non ha solo sancito il completamento della monumentale Halo: The Master Chief Collection su Xbox One, ma anche il debutto della stessa raccolta su PC. Era dal 2007 che il brand Halo non si faceva vedere su PC con un capitolo della serie tradizionale, pertanto non fatichiamo a comprendere l'entusiasmo dei giocatori.

In ambito PC, oltre che su Microsoft Store, Halo Reach ha debuttato al prezzo di 9,99 euro anche su Steam, dove al lancio ha fatto registrare un picco di 161.024 utenti connessi in contemporanea. Un numero elevatissimo, raggiunto nonostante il titolo sia accessibile anche in Xbox Game Pass per PC senza alcun costo aggiuntivo.

I nuovi dati forniti da SteamDBs contribuiscono inoltre a delineare il quadro di un successo strepitoso. Secondo il celebre sito di tracking, Halo: The Master Chief Collection si troverebbe già nelle librerie di più di un milione di giocatori Steam. I dati, derivanti da una stima, non sono precisissimi - parlano di una forbice compresa tra 1 e 2 milioni - ma sono ugualmente impressionanti. Precisiamo, inoltre, che nel numero sono compresi sia i giocatori che hanno già acquistato l'intera Master Chief Collection a 39,99 euro (in attesa della pubblicazione dei rimanenti episodi), sia coloro che hanno acquistato il solo Halo Reach a 9,99 euro, che rappresenta un DLC della medesima collection.

Nell'attesa che vengano resi noti dati ufficiali, facciamo notare che Halo: The Master Chief Collection continua ad occupare le posizioni alte della classifica dei giochi più venduti su Steam. Attualmente è secondo, dietro il nuovo arrivato Red Dead Redemption 2.