Halo The Master Chief Collection, test per Halo 3 in arrivo: svelati i contenuti

Proseguono a pieno ritmo i lavoro per la versione PC di Halo: The Master Chief Collection, con 343 Industries pronta ad avviare una nuova sessione di test per i giocatori.

In seguito alla pubblicazione di Halo 2, la raccolta si prepara infatti ad accogliere anche Halo 3. Prima di rendere disponibile il titolo sulla nuova piattaforma, tuttavia, la software house è desiderosa di avviare un'ulteriore sessione di Flight dedicata. Dalle pagine del blog ufficiale della serie Halo, il team Microsoft rende dunque noto che la prossima sessione di prova di Halo 3 su PC è attualmente calendarizzata per la prima metà del mese di giugno.

Gli sviluppatori di 343 Industries hanno inoltre voluto cogliere l'occasione per illustrare quelli che saranno i contenuti proposti all'utenza PC. Innanzitutto, sarà possibile avere un primo assaggio della Campagna principale di Halo 3: nello specifico, saranno attivate le missioni Sierra 117, The Storm, The Ark, The Covenant e Halo. Queste ultime potranno essere affrontate a qualsiasi livello di difficoltà, sia in single player sia in cooperativa online.



Sul fronte del multiplayer, il primo test PC di Halo 3 includerà alcune mappe e playlist per Social Games, Custom Games e Competitive Games. Tra i nuovi contenuti figurano invece opzioni di personalizzazione, l'introduzione della Forgia, la modalità Teatro ed un sistema di sfide.