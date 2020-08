Halo The Master Chief Collection: al via i test di Halo 3 ODST su PC

Come anticipato qualche giorno fa, da oggi è stato possibile per alcuni utenti registrati al programma Halo Insider provare la versione di test di Halo 3 ODST su PC, il quale sta per approdare su Steam e Microsoft Store come parte della Master Chief Collection.

I fortunati utenti che stanno avendo l'opportunità di provarlo possono accedere non solo alle modalità multigiocatore, ma anche al nuovo sistema di registrazione dei colpi che dovrebbe permettere di colpire gli avversari con maggiore precisione. C'è chi sostiene inoltre che all'interno di questa versione del gioco sia presente anche una piccola porzione della campagna da giocare da soli o in cooperativa online con tutte le difficoltà sbloccate. Tutti i giocatori del test avranno inoltre la possibilità di ottenere 50 punti stagionali da spendere nell'apposito menu ed entrare in possesso di elementi per la personalizzazione del proprio avatar e dell'emblema.

I test, che hanno avuto inizio oggi, si terranno in diverse ore del giorno fino al prossimo 24 agosto 2020 ed è quindi molto probabile che il gioco possa fare il proprio debutto su PC nel corso del mese di settembre. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile gratuitamente sul Microsoft Store per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Game Pass per PC.