Halo The Master Chief Collection: test rinviati su PC?

A febbraio, 343 Industries aveva annunciato dei test per il lancio di Halo The Master Chief Collection su PC: la sessione di prova è ancora prevista per il mese di aprile ma il Community Manager dello studio non ha escluso un possibile ritardo...

"Sono ottimista riguardo i test di aprile ma esiste la possibilità che le cose non vadano secondo i piani", queste le parole di Brian Jarrard, da sempre molto chiaro ed estremamente schietto con la community. Non è chiaro se 343 stia riscontrando problemi con il porting o se semplicemente ci sia la volontà da parte dello studio di sistemare e migliorare alcuni aspetti della produzione prima dell'avvio dei test.

Halo The Master Chief Collection per PC includerà Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST (solo campagna), Halo 4 e Halo Reach, con quest'ultimo che arriverà per primo e gli altri a seguire nel corso del 2019. Halo Reach arriverà su Xbox One entro la fine dell'anno, le tempistiche non sono note.