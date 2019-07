Halo The Master Chief Collection: trapelano gli screenshot delle impostazioni grafiche

Halo: The Master Chief Collection sta prendendo sempre più forma, dopo che sono trapelati alcuni screenshot dell'Insider Build. Un utente di Reddit, piattaforma sempre in prima linea per quanto riguarda leak e anticipazioni, sono infatti arrivate le prime immagini dei menù del gioco.

Tra i vari screenshot diffusi, che mostrano l'interfaccia utente, la schermata di selezione dei giochi disponibili (tutti gli Halo prima del quinto capitolo), le opzioni del multiplayer e della Forge, ci sono anche le impostazioni ed i settaggi grafici che era possibile selezionare durante la Closed Beta.

Oltre alla risoluzione e alla grandezza dello schermo, era possibile intervenire sull'Ultrawide HUD Anchoring, Texture Filtering, Qualità della risoluzione delle Texture, Ombre dinamiche e Anti-Aliasing. Trovate tutto nella gallery in calce alla news.

Halo: The Master Chief Collection è in arrivo su PC entro fine anno, mentre Halo Reach si trova attualmente in fase di test. Sembra che sia in arrivo a fine luglio la prova della modalità Firefight. Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate tutte le ultime news a riguardo, ed il primo video di gameplay di Halo Reach.