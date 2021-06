Halo The Rubicon Protocol: annunciato il romanzo prequel di Halo Infinite

Sebbene Halo Infinite non includerà delle espansioni narrative stando a quanto riferito dal community director di 343i, non vuol dire che l'universo dell'esclusiva Xbox non verrà in futuro arricchito con dei contenuti che andranno ad affiancarsi agli eventi che vivremo durante la nuova avventura di Master Chief su Zeta Halo.

343 Industries ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Halo: The Rubicon Protocol, un nuovo romanzo che porterà la firma di Kelly Gay, già autrice di Halo: Point of Life, particolarmente apprezzato dai fan della saga Sci-Fi. Il libro si fregia inoltre del contributo di William "Pixelflare" Cameron, che si è occupato dell'illustrazione di copertina.

Halo: The Rubicon Protocol sarà pubblicato a marzo del 2022 e narrerà le vicende antecedenti a quelle che saranno raccontate all'interno di Halo Infinite. Nello specifico, potremo scoprire la storia di resistenza del Comando Spaziale delle Nazioni Unite (UNSC) intento ad organizzare una difesa contro la fazione degli Esiliati.

"Come potreste aver intuito nei precedenti trailer e con le varie informazioni, la campagna di Halo Infinite inizia circa sei mesi dopo che le forze dell'UNSC hanno subìto un'imboscata su Zeta Halo. Durante quel periodo, l'UNSC ha organizzato una difesa in un'area dell'anello, cercando disperatamente di resistere abbastanza a lungo per mantenere viva la speranza. In Halo: The Rubicon Protocol, avrai un punto di vista unico sulla lotta dell'umanità per sopravvivere in mezzo alla crescente occupazione degli Esiliati che avviene in questo periodo." Molto probabile, dunque, che in Halo Infinite ci saranno dei collegamenti diretti con quanto verrà poi raccontato all'interno del libro.

Halo Infinite uscirà entro la fine del 2021 su PC Windows 10, Xbox Series X|S e Xbox One. Phil Spencer ha recentemente spiegato perché il titolo non abbia ancora una data di lancio definitiva.