Halo The Rubicon Protocol: il nuovo romanzo è un prequel di Infinite

I ragazzi di 343 Industries, curatori dell'universo multimediale di Halo, sono intervenuti sulle pagine di Waypoint per presentare il nuovo romanzo Halo: The Rubicon Protocol, che si pone come un prequel della campagna di Infinite.

All'inizio di Halo Infinite, la UNSC Infinity viene attaccata dagli Esiliati presso lo Zeta Halo. Nella tremenda battaglia Master Chief viene neutralizzato da Atriox, il leader della brutale fazione, e lanciato nello spazio, dove rimane alla deriva per ben sei mesi. Nel frattempo, lo Zeta Halo viene squarciato e spedito verso una destinazione sconosciuta, la UNSC viene sconfitta e la nave Infinity data per dispersa.

Halo: The Rubicon Protocol, scritto da Kelly Gray (già autrice di Halo: Smoke and Shadow, Halo: Renegades e Halo: Point of Light), approfondirà gli eventi che si sono verificati in quei sei mesi prima del risveglio di Master Chief e dell'inizio della campagna di Infinite. Il romanzo verrà pubblicato da Gallery Books negli Stati Uniti d'America il 9 agosto 2022, è composto da 352 pagine e può già essere preordinato presso i rivenditori d'oltreoceano al prezzo di 16,99 dollari.

Non sono ancora noti dettagli su un'eventuale pubblicazione in Italia, tuttavia se masticate l'inglese potete già leggere (e ascoltare) il primo capitolo in anteprima su Halo Waypoint.