Halo: un update della Master Chief Collection risolve bug vecchi di quasi 20 anni

Con l'ultimo update della Master Chief Collection riservato ai membri insider, 343 Industries ha finalmente aggiornato Halo: Combat Evolved risolvendo dei bug grafici vecchi di dieci anni e riportandolo allo splendore dell'originale per Xbox.

Nelle note della patch, lo studio di sviluppo ha scritto d'aver "risolto una serie di bug con l'obiettivo di migliorare l'aspetto grafico di Halo 1 ed equipararlo alla versione originale per Xbox", sia nella campagna che nel multiplayer.

Come mai si è reso necessario questo intervento? Halo: Combat Evolved è stato pubblicato su PC nel 2003, due anni dopo il debutto su Xbox. Le operazioni di conversione condotte da Gearbox (sì, lo studio di sviluppo di Borderlands) furono tutt'altro che perfette, e la prima avventura di Master Chief arrivò su PC con una serie bug grafici e discrepanze con l'originale. La versione di Halo: Combat Evolved inclusa della Master Chief Collection è basata sull'edizione PC, pertanto ha ereditato alcuni di quei problemi, rimasti irrisolti per tutti questi anni.

343 Industries ci ha finalmente messo una pezza: il modello del Capitano Keyes è stato aggiornato per rispecchiare quello originale, e gli scudi dei Jackal adesso cambiano correttamente il loro colore (virando verso il rosso) mentre assorbono i colpi sparati dal Capo. Sono inoltre stati aggiornati gli scudi delle porte dei Covenant e i campi anti-gravitazionali dei veicoli Spirit per rispecchiare quelli originali. Potete saggiare l'entità degli interventi operati guardando il video in apertura di notizia. Adesso non ci resta che attendere il roll-out della patch nella versione pubblica della raccolta.

Lo sapete che Halo The Master Chief Collection ha raggiunto 10 milioni di giocatori? Merito di Xbox Game Pass!