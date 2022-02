Halo: che volto ha Master Chief? La Serie TV lo mostrerà per la prima volta!

Nell'intervista concessa da Kiki Wolfkill a margine dell'IGN Fanfest, la dirigente a capo della divisione transmedia di 343 Industries ha confermato che la Serie TV di Halo mostrerà il volto di Master Chief per la prima volta in assoluto.

La produttrice esecutiva della Serie TV di Halo spiega infatti di "aver deciso sin dal principio di voler raccontare la storia personale di questo iconico personaggio. E una volta che siamo entrati davvero in fase di stesura della storia, per noi è diventato chiaro che avremmo davvero dovuto mostrare che persona si nasconde sotto quell'armatura e sotto il casco di Master Chief".

"Vedrete la sua faccia", chiosa la Wolfkill prima di ripercorrere l'odissea spaziale vissuta da John-117 e riavvolgere il nastro dei ricordi per ricordare come "per alcune persone si tratterà di un momento che aspettavano da vent'anni, mentre per altre è un qualcosa che continua ad essere ancora molto difficile da immaginare. Rispettiamo assolutamente entrambe le visioni, sia di chi vuole vedere il volto di Chief sia di chi invece non vorrebbe che venga mai mostrato. Ma per la natura di questa storia, per noi è sembrato subito importante entrare in contatto con Master Chief in un modo diverso dal solito, e questo significava mostrarne il volto".

Ancor prima della premiere prevista per il 24 marzo, Paramount+ ha deciso di rinnovare la Serie TV di Halo per una seconda Stagione.