Halo vs Gears of War: qual è l'esclusiva Xbox più iconica?

Halo e Gears of War, due serie ben distanti tra loro (una un FPS, l'altra un TPS) ma accomunate da un importante ruolo: l'aver reso popolare in tutto il mondo il marchio Xbox nei suoi primi anni di vita.

Nati rispettivamente dalle menti creative di Bungie ed Epic Games ed oggi affidati a 343 Industries e The Coalition, e con numerosi iterazioni alle spalle, i due brand hanno saputo conquistare le attenzioni della critica ed il cuore del pubblico grazie a produzioni di eccellente fattura. Nei loro generi di appartenenza sia Halo che Gears sono stati dei pionieri capaci di ridefinire il modo stesso di intendere FPS e TPS oltre a dettare le regole per il multiplayer online, divenendo così fonte d'ispirazione per numerosi sviluppatori negli anni a venire.

Di fronte ad un ruolo così importante non è semplice definire quale possa essere il brand Xbox più iconico. Di sicuro Halo ha fatto subito la storia delle piattaforme Microsoft sin da quando la console originale fece il suo esordio sul mercato in quel lontano 15 novembre 2001: il pubblico faceva la conoscenza di Master Chief e del suo evocativo universo, nel frattempo che combatteva i Covenant attraverso una libertà di movimento ed un quantitativo di risorse mai visto prima in uno sparatutto in prima persona. E' l'inizio di un mito che diverrà sempre più forte e popolare con le iterazioni successive: giochi come Halo 2, Halo 3 ed Halo Reach sono ancora ricordati con enorme affetto dai fan, continuando a lasciare il segno su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X/S. Il presente vede Halo Infinite arrivato alla sua Stagione 4, ma siamo sicuri che il brand abbia ancora molto da dire in futuro, magari attraverso ulteriori iterazioni.

Ma l'impatto avuto da Gears of War non è stato affatto da meno. Quando il capostipite della serie debuttò nel 2006 su Xbox 360, fu capace di sconvolgere critica e pubblico non solo per la bellezza del suo gameplay, ma anche per le sue atmosfere oscure e per un comparto tecnico all'epoca sconvolgente, mostrando al mondo le meraviglie dell'Unreal Engine 3. Marcus Fenix ed i suoi compagni della Squadra Delta entrano nel cuore dei giocatori, rimasti stregati dalla guerra degli umani del pianeta Sera contro le Locuste, divenuta sempre più drammatica con il passare dei giochi. La trilogia originale di Gears of War si è imposta come paradigma dell'epoca Xbox 360, mentre il proseguo su Xbox One ha dato il via ad una nuova generazione di eroi con Gears of War 4 prima e Gears 5 poi, in attesa della prossima, grande tappa del franchise. Se si esclude il prequel spin-off Gears Tactics, ad oggi la serie principale non è ancora sbarcata su Xbox Series X/S: Gears 6 dovrebbe essere in sviluppo, tuttavia appare ancora molto lontano dal suo esordio sul mercato.

Poco ma sicuro, Halo e Gears of War continueranno ad essere un punto di riferimento per gli appassionati anche negli anni a venire. E secondo voi qual è la serie Xbox più rappresentativa tra le due? Fateci sapere la vostra opinione!