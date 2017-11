Halo Wars 2: la patch per il supporto a Xbox One X è ora disponibile

ha pubblicato la patch diche aggiunge il supporto a. Per un peso totale di 47.51 GB, l'aggiornamento permetterà di giocare a 4K e con i benefici grafici dell'HDR, restituendo una resa visiva paragonabile alla versionemaxata.

Come aveva sottolineato Digital Foundry con una prima analisi tecnica pubblicata a settembre, la versione Xbox One X di Halo Wars 2 riesce a girare a 4K nativi, offrendo un impatto visivo perfettamente paragonabile alla controparte PC con i settaggi al massimo, al netto di qualche calo di frame rate nelle fasi più concitate.

Considerando che l'update pesa la bellezza di 47.51 GB, potreste iniziare a scaricarlo a partire da oggi in vista del debutto di Xbox One X previsto per il 7 novembre. I possessori di un pannello 1080p, inoltre, potranno comunque godere di diversi benefici grafici grazie al supersampling, tecnica di rendering che permette di ottenere un'immagine più pulita e con meno scalettature.