Halo Wars 3 si farà? 343 non ha piani per un nuovo gioco della serie

Nel nuovo appuntamento settimanale di Halo Waypoint il Community Manager di 343 John Junyszek fa chiarezza sul futuro della serie Halo Wars. Vedremo mai un nuovo episodio della saga oppure no?

Junyszek è stato piuttosto chiaro in merito e fa sapere che "al momento non ci sono piani per tornare ad esplorare l'universo di Halo Wars. Come studio non abbiamo in programma nuovi contenuti o aggiornamento per Halo Wars 2 e nemmeno un nuovo gioco della serie. Continueremo comunque a valutare i feedback della community."

Allo stato attuale dunque il brand Halo Wars resta in pausa ma nulla si può dire per quanto riguarda il futuro, dal momento che lo stesso Community Manager sottolinea di "aver usato il termine attualmente perchè tutto potrebbe cambiare prossimamente, non sappiamo bene cosa accadrà più avanti."

343 Industries vuole ora concentrarsi unicamente su Halo Infinite e sugli aggiornamenti per la Halo The Master Chief Collection, questi i due focus dello studio, che ad oggi non avrebbe la forza lavoro necessaria per sviluppare un terzo titolo. Halo Wars 2 oltretutto è perfettamente compatibile con Xbox Series X/S, sebbene non sia ottimizzato per sfruttare le potenzialità delle console next-gen di Microsoft.