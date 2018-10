Halo Wars e Halo Wars 2 giocabili gratuitamente nel weekend

Dopo averci offerto la possibilità di giocare gratuitamente a XCOM 2, Steam torna a proporre ai propri utenti un nuovo weekend di gioco gratuito. Questa volta il protagonista dell'iniziativa è Halo Wars: Definitive Edition, il celebre strategico in tempo reale ambientato nell'universo di Halo.

Halo Wars Definitive Edition presenta diverse migliorie grafiche, nuovi obiettivi e tutti i DLC del titolo originario. L'iniziativa avrà inizio giovedì 18 ottobre e si concluderà domenica 21 ottobre. Di seguito potete consultare i requisiti di sistema minimi e consigliati:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit osuperiore

Processore: Intel Core i3 or Equivalent

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics 4200 NVIDIA GeForce GT 740M AMD Radeon R5 M240

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5 oequivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 560, 650, 750 AMD HD 5850, 6870, 7790

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 12 GB di spazio disponibile

Buone notizie anche per coloro che conoscono già il primo capitolo ma ancora non hanno provato il sequel: nello stesso arco di tempo gli utenti Xbox One avranno la possibilità di giocare gratuitamente ad Halo Wars 2, l'apprezzato seguito pubblicato lo scorso anno. Ne approfitterete?