Halo Wars lascia Xbox Game Pass? Microsoft chiarisce la situazione

Nelle scorse ore Microsoft ha diffuso la lista dei giochi che presto non saranno più disponibili nel catalogo Xbox Game Pass, tra questi troviamo DOOM, Darksiders 2 Deathinitive Edition, GRIP e Halo Wars Definitive Edition... ma ne siamo proprio sicuri?

In passato Major Nelson ha più volte dichiarato che le esclusive Microsoft non usciranno mai da Xbox Game Pass, sembra quindi strana l'inclusione di Halo Wars Definitive Edition nella lista degli prossimi abbandoni.

Windows Central ha voluto indagare a fondo contattando un portavoce della casa di Redmond, il quale ha affermato che "si è trattato solamente di un errore e Halo Wars Definitive Edition non lascerà Xbox Game Pass, l'applicazione verrà presto aggiornata con le indicazioni corrette."

Microsoft non ha cambiato la propria politica riguardo la permanenza delle esclusive Xbox su Game Pass, il catalogo verrà aggiornato nelle prossime ore e Halo Wars Definitive Edition verrà rimosso dalla lista dei giochi in uscita per tornare tra i titoli disponibili in maniera permanente.

I giochi di terze parti invece, come noto, subiscono una rotazione piuttosto frequente dunque e Darksiders 2 Deathinitive Edition abbandonerà effettivamente la piattaforma Game Pass nei prossimi giorni, mentre DOOM continuerà a far parte della lineup, anche in questo caso è trattato di un errore.