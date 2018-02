Halo World Championship 2018: svelata la location ufficiale delle finali di aprile

Quest'oggi,ha svelato che le finali dell'si svolgeranno a, nello stato di Washington in USA, al

I sedici migliori team della lega si daranno battaglia in Halo 5: Guardians da venerdì 13 aprile a domenica 15 aprile, in un evento che metterà in palio più di un milione di dollari. I biglietti per le finali verranno messi in vendita a partire dal 22 febbraio. Le migliori squadre non sono ancora state stabilite, ma intanto segnaliamo che in questi giorni si sta svolgendo l'Halo World Championship 2018 Orlando Open, evento che può essere seguito su Mixer, Twitch e Twitter.

Per chi non lo sapesse, l'Halo World Championship è il più grande e prestigioso evento eSport dedicato ad Halo. Istituito nel 2014, viene sponsorizzato da 343 Industries e da Microsoft.

Per quanto riguarda Halo 5: Guardians, vi ricordiamo che è disponibile esclusivamente su Xbox One, con pieno supporto all'ultima e potente console della casa di Redmond, Xbox One X. Segnaliamo che il titolo è anche stato inserito all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, servizio in abbonamento che d'ora in avanti accoglierà le esclusive Microsoft fin dal giorno del lancio.