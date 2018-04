Halo World Championship: tutto quello che dovete sapere, ci sarà anche l'italiano MOSE

Due anni fa ha avuto luogo il primo campionato mondiale Halo e CLG è stata incoronata come la migliore squadra al mondo. L'anno scorso, quegli stessi giocatori hanno portato a casa il loro secondo titolo mondiale - e quest'anno, ovviamente, cercheranno di completare il triplete.

Da oggi sino a domenica 15 aprile, le migliori squadre di Halo al mondo si daranno battaglia per un montepremi da un milione di dollari presso il CenturyLink Field Event Center di Seattle, nello Stato di Washington.

Paul "SnakeBite" Duarte, Mathew "Royal2" Fiorante, Bradley "Frosty" Bergstrom, e Tony "LethuL" Campbell, Jr. sono i campioni del mondo in carica, ma questa volta non sono i favoriti per il titolo mondiale. Splyce li ha superati come squadra più promettente, con la vittoria nelle tappe di Orlando e Columbus.

Entrambe le squadre cercheranno comunque di diventare i campioni del mondo 2018, ma 14 delle migliori squadre di Halo daranno sicuramente il massimo per impedire ad entrambe di giungere ad alzare il trofeo domenica sera.





Le formazioni

Le sedici squadre in gara alle finali HWC sono state determinate attraverso qualificazioni LAN internazionali. Qualche settimana fa, le ultime nove squadre si sono qualificate nell'evento MLG Columbus da 50.000 Dollari mentre le altre si sono qualificate attraverso diversi eventi negli ultimi mesi. Ecco i gruppi per le finali HWC del 2018. Nel Gruppo C troviamo il Team Infused, campione europeo in carica in cui milita anche il nostro connazionale Luciano “MOSE” Calvanico.

Gruppo A: Splyce, Str8 Rippin, Fable esports, Psychotic Gaming;

Gruppo B: Tox (ex-Optic), Renegades, Wise Gaming, Mindfreak;

Gruppo C: Reciprocity, Dxygen Supremacy, Team Infused, Myztro Gaming;

Gruppo D: Team Envyus, Elevate, Vexed, Team immunity.





Il Formato

Il torneo inizierà con una fase a gironi round robin. Le prime due squadre di ciascuno dei quattro gruppi avanzeranno fino al bracket a eliminazione, mentre le due più basse in classifica usciranno definitivamente di scena.

Nella fase a eliminazione, le otto squadre giocheranno in un formato a doppia eliminazione per determinare chi saranno i campioni del mondo di quest'anno.





Le Dirette streaming

Ci sono quattro piattaforme in cui verranno trasmesse le finali HWC del 2018. Le partite saranno trasmesse su Mixer, Twitch, MLG e Twitter. Inoltre, ci saranno stream secondari sempre su Mixer, Twitch e MLG per assicurare che ogni partita dell'evento sia trasmessa in diretta.





Il programma

Un programma ufficiale per le Finali HWC non c'è ma possiamo darvi la schedule degli streaming. Venerdì 13 aprile: la diretta inizierà stasera alle 21:00 (orario nostrano) e la sua durata prevista è di circa una decina di ore, quindi mettetevi comodi.

Il giorno più lungo dell'evento, sabato 14 aprile, è previsto che si svolga dalle 19:00 (di sabato) alle 7:00 (di domenica mattina).

La fase finale, che incoronerà i vincitori del terzo titolo mondiale di Halo, inizierà alle 20:00 di domenica sera. Probabilmente la tre giorni dedicata ad Halo sarà più pesante di una maratona di Mentana ma, di sicuro, dato il livello delle squadre potrete assistere ad alcune delle partite più emozionanti e intense della storia dell'FPS di casa Microsoft.