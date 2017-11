Come annunciato dagli sviluppatori diuscirà su Xbox One il primo dicembre 2017. l'action-RPG riceverà inoltre al lancio il supporto per Xbox One X, la nuova potente console di Microsoft.

Ambientato un secolo dopo gli eventi dell'originale Hand of Fate, questo seguito introduce una serie di nuovi compagni, un sistema di combattimento ampiamente rivisitato, un editor per la creazione del personaggio, nuovi mini-giochi e nuove eccitanti sorprese.

Hand of Fate 2, già disponibile su PC e PS4, uscirà su Xbox One il primo dicembre con supporto a Xbox One X. A questo indirizzo potete dare uno sguardo ad un trailer del gioco.