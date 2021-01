Hangar 13, gli autori di Mafia cambiano genere: nuovo gioco fantasy/Sci-Fi?

A seguito del debutto di Mafia Definitive Edition, non si arrestano i lavori negli studi di Hangar 13. La compagnia sussidiaria di 2K Games sta infatti concentrando i propri sforzi creativi per dar vita ad una nuova IP da lanciare, si presume, su PC, PS5 e Xbox Series X.

Per quanto lo studio avesse già lasciato intendere nei mesi scorsi di aver dato il via a qualcosa di nuovo e originale, sono emersi di recente degli interessanti dettagli che ci lasciano intravedere per la prima volta le forme di questo misterioso progetto.

Stando alle informazioni emerse tramite gli annunci di lavoro dello studio, sembra che Hangar 13 si stia cimentando nella creazione di un mondo di gioco meno realistico rispetto a quello offerto da Mafia, e che possa strizzare maggiormente l'occhio ai generi fantasy/Sci-Fi: il nuovo tripla A della software house includerà infatti anche dei personaggi non-umani.

Apprendiamo inoltre che il progetto avrà sì una forte componente narrativa, come da tradizione della serie di Mafia, ma presenterà anche un importante comparto online, con tanto di matchmaking, gilde, eventi live, e altro ancora: un supporto in stile game as a service non sarebbe da escludere, insomma.

Interessante infine apprendere che il titolo dovrebbe presentare delle fasi sia in prima che terza persona, e che il tutto sarà mosso da un engine proprietario della software house (non è chiaro se uno totalmente nuovo o una versione aggiornata di quello già utilizzato in Mafia 3 e Mafia Definitive Edition). Non ci resta che attendere che Hangar 13 sia pronta a svelarci su cosa sta lavorando. Voi cosa vi aspettate dagli autori di Mafia?