Hangar 13 dopo Mafia: in sviluppo un gioco nextgen multiplayer ad alto budget

La campagna di assunzioni di Hangar 13 prosegue spedita: negli ultimi annunci di lavoro, i vertici della sussidiaria di 2K confermano di essere al lavoro su un gioco nextgen votato al multiplayer, o comunque comprensivo di un profondo modulo online.

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, gli esponenti della casa di sviluppo che ha dato forma a Mafia Definitive Edition riferiscono infatti di aver aperto diverse posizioni lavorative per talenti ed esperti del settore intenzionati ad aiutarli nel dare forma alla loro prossima proprietà intellettuale.

In uno di questi annunci, ad esempio, il team di Hangar 13 spiega di vessere alla ricerca di un Lead Multiplayer System Designer, un prestigioso ruolo da ricoprire per contribuire allo sviluppo di quella che la stessa software house californiana definisce come "una fantastica esperienza online in una nuova, entusiasmante IP tripla A: chi verrà selezionato sarà responsabile dello sforzo complessivo di progettazione delle nostre funzionalità online, dalla definizione dei requisiti di matchmaking alla gestione degli algoritmi del netcode".

Negli altri annunci di lavoro, Hangar 13 suggerisce inoltre di essere impegnata nella creazione di una proprietà intellettuale di genere fantascientifico o fantasy, un titolo ad alto budget che vedrà la luce su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In attesa di avere un quadro più chiaro della situazione, vi lasciamo ai commenti e alla nostra recensione di Mafia Definitive Edition, con il resoconto completo e le analisi sull'ultimo progetto firmato da Hangar 13 e 2K Games.