Hangar 13 e la presunta cancellazione di Mafia 4: non ci saranno licenziamenti

Nel corso delle ultime ore si è diffusa la voce circa la cancellazione del progetto in sviluppo presso Hangar 13 da parte di Take-Two. Stando alle ultime indiscrezioni sulla vicenda, sembrerebbe che il team di sviluppo non subirà alcun tipo di perdita.

La cancellazione del gioco, è stata un duro colpo per la software house, ma secondo le ultime voci di corridoio diffuse dal sempre ben informato Jason Schreier non vi saranno licenziamenti. Il giornalista videoludico ha infatti condiviso un post sui social con una buona notizia: una fonte interna avrebbe confermato che questa mattina si è tenuta una riunione presso la sede dell'azienda e in tale occasione è stato messo in chiaro che nessuno verrà licenziato in seguito alla cancellazione del progetto. Sembra quindi che, sebbene si trattasse di un gioco tripla A, non vi saranno ripercussioni sul personale.

Purtroppo non si sa ancora nulla sull'identità del progetto, ma sono in molti a credere che Hangar 13 fosse al lavoro sul tanto atteso quarto episodio di Mafia. In attese di conferme sul gioco ormai cancellato e sul prossimo prodotto sviluppato dal team, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Mafia Definitive Edition.