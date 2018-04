Hangar 13: lo studio dietro Mafia 3 non sta attraversando un buon momento

Jason Schreier di Kotaku ha pubblicato un nuovo report su Hangar 13, lo studio di sviluppo dietro Mafia 3. A quanto pare, la software house sta faticando a trovare la propria strada dopo l'ondata di licenziamenti dello scorso febbraio.

L'articolo ha ripercorso la storia recente di Hangar 13, ricordando come Mafia 3 venne accolto dalla stampa internazionale con valutazioni altalenanti. Il gioco riuscì comunque a registrare buoni numeri al lancio, diventando di fatto il titolo della serie venduto più velocemente: questo, però, non è riuscito ad evitare la crisi che di lì a poco avrebbe colpito lo studio.

Il team di sviluppo, infatti, è stato gradualmente smembrato assegnando diversi dei suoi elementi ad altri studi, fino ad arrivare all'ultima ondata di licenziamenti dello scorso febbraio. Per dirla brevemente, del team originale sono rimasti pochissimi sviluppatori, senza contare che diversi progetti in pre-produzione sono stati cancellati o completamente stravolti. Tra questi il mai annunciato Rhapsody, che pare abbia avuto dei primi mesi molto travagliati, e addirittura un Mafia IV ambientato a Las Vegas che alla fine è stato cancellato.

A conclusione del report, Jason Schreier ha osservato come al momento ci sia poca chiarezza sul futuro di Hangar 13: il team è destinato ad affossare per problemi finanziari? Oppure riuscirà a ritrovare la propria strada portando a termine un nuovo progetto? Per saperlo non rimane che attendere ulteriori dettagli dagli sviluppatori.