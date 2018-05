Hangar 13: lo sviluppatore di Mafia 3 apre un nuovo studio in Inghilterra

Hangar 13, la software house dietro Mafia 3, ha aperto un nuovo studio di sviluppo a Brighton, in Inghilterra, allo scopo di integrare il lavoro del nuovo team con le altri sedi stabilite a Praga e in California.

Il direttore generale del nuovo studio sarà Nick Baynes, il game director di Split/Second dell'ormai defunto Black Rock Studio. Al momento Baynes sta assemblando il team di Brighton, con lo scopo di farlo lavorare insieme agli altri studi "in tutti gli aspetti dello sviluppo dei futuri progetti di Hangar 13".

Hangar 13 sta attualmente lavorando a un progetto non ancora annunciato, ma al momento non è noto se il ramo di Brighton sarà attivo in tempo utile per contribuire al suo sviluppo. Come riferito lo scorso febbraio, inoltre, la software house è reduce da un'ondata di licenziamenti operati dopo il lancio di Mafia 3, nonostante il successo commerciale del gioco (che ha fatto registrare 4.5 milioni di copie distribuite nella settimana di lancio, diventando il titolo venduto più rapidamente nella storia di 2K).

Secondo alcuni rumor, inoltre, sembra che un altro studio interno a 2K Games si sia messo al lavoro su un nuovo capitolo di BioShock, sebbene non sia ancora arrivata nessuna conferma in merito. In ogni caso, ulteriori dettagli sui progetti futuri di Hangar 13 e 2K potrebbero arrivare durante l'E3 2018 di Los Angeles programmata tra il 9 e il 15 giugno.