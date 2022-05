Hanger 13 perde Haden Blackman: il fondatore del team lascia gli autori di Mafia

In attesa di scoprire la misteriosa natura del prossimo gioco multiplayer e next gen di Hangar 13, la software house autrice della serie Mafia vede un cambio al vertice.

Il fondatore del team, Haden Blackman, ha infatti annunciato la decisione di abbandonare il gruppo creativo, dopo avervi rivestito per lungo tempo il ruolo di Studio Head. Dopo oltre sette anni di militanza in Hangar 13 e 2K, Blackman ha reso nota la volontà di intraprendere una nuova avventura professionale, sulla quale non ha però ancora alzato il sipario. Per lungo tempo, l'autore ha contribuito alla realizzazione di molteplici progetti dedicati a Guerre Stellari, da Star Wars: Unleashed alla sceneggiatura di fumetti ambientati nella Galassia Lontana Lontana.



A prendere le redini di Hangar 13 sarà ora Nick Baynes, veterano del settore, con oltre 30 anni di esperienza nell'industria del videogioco. Quest'ultimo ha fatto il suo ingresso nella software house solamente nel 2018, ma da allora ha guidato le attività di Hangar 13 Brighton. Inoltre Nick Baynes ha gestito il lancio di Mafia: Definitive Edition e dell'intera Mafia Trilogy. La software house, dunque, sembra essere in ottime mani: non resta che attendere i primi annunci ufficiali in merito a quelli che saranno i prossimi progetti di Hangar 13.