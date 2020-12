Happy Game: l'horror psichedelico di Amanita Design si presenta in video su PC e Switch

Nel corso dell'ultimo Indie World Showcase di Nintendo, il team di Amanita Design ha sorpreso il pubblico dell'evento mostrando le prime, insolite scene di gameplay di Happy Game, un'avventura horror psichedelica che sarà lanciata nel 2021 su PC e Switch.

L'ultima esperienza a tinte oscure ideata dagli sviluppatori di Machinarium, Creaks e Botanicula ci vedrà indossare i panni di un ragazzino che, addormentandosi, si ritroverà immerso in un orribile incubo con mostri e creature d'ogni sorta che minacciano di privarlo per sempre della felicità.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori ceci farà perciò leva sulla curiosità e sulla sana incredulità degli appassionati di fronte a scene con protagonisti esseri dal ghigno malefico, coniglietti assassini e faccine deformi. Il compito degli utenti sarà quello di resistere e fuggire da tre incubi che gli stessi Amanita Design descrivono come "indimenticabili" e resi ancora più psichedelici da una colonna sonora curata dalla band alternative rock DVA.

L'avventura horror del giovane eroe di Happy Game partirà ufficialmente nella primavera del 2021. Nel momento in cui scriviamo, le uniche piattaforme citate da Amanita Design per il lancio di questo titolo risultano essere PC e Nintendo Switch. A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dell'ultimo evento in streaming organizzato da Nintendo è stata fissata anche l'uscita di Spelunky e Spelunky 2 su Switch.