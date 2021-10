Happy Game è ancora più inquietante nel video che svela l'uscita su PC e Switch

Quei buontemponi di Amanita Design decidono di annunciare la data di lancio di Happy Game con un video che alterna delle scene di gameplay a delle clip stock che mostrano delle famiglie felici che fingono di divertirsi con il loro prossimo, inquietante platform horror in salsa psichedelica.

L'ultima avventura ideata dagli autori di Machinarium, Botanicula e Creaks ci porterà a indossare i panni di un ragazzino costretto a fare i conti con le mostruose creature partorite dalla sua fervida immaginazione.

Esplorando ambientazioni piene di coniglietti assassini, faccine deformi e creature dal ghigno malefico, il nostro alter-ego dovrà trovare il modo di risvegliarsi da questo incubo: l'esperienza ludica e narrativa tratteggiata dagli sviluppatori cechi farà così leva sulla curiosità del nostro personaggio e, naturalmente, sull'incredulità dei giocatori. La fuga dagli scenari a tinte oscure scaturiti dalle paure più recondite del ragazzino da interpretare verrà accompagnata dal sottofondo musicale di una colonna sonora originale con brani realizzati dalla band alternative rock DVA.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video in apertura d'articolo, non prima però di informarvi che Happy Game sarà disponibile dal 28 ottobre su PC e Nintendo Switch.