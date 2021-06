Happy's Humble Burger Barn: un trailer mostra il bizzarro mix tra horror e simulazione

Uno dei prodotti più strambi tra quelli presentati nel corso della seconda giornata del Guerrilla Collective è senza ombra di dubbio Happy's Humble Burger Barn, il cui trailer svela la doppia natura di questo titolo indipendente con uno stile grafico ispirato alle produzioni viste sulla prima PlayStation.

Il titolo viene infatti presentato come un simulatore con visuale in soggettiva nel quale i giocatori devono gestire un fast food e fare in modo da soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Ad un certo punto è però possibile però assistere ad un vero e proprio twist: il gioco si trasforma infatti in un horror nel quale il protagonista deve sfuggire ad una serie di mostruose creature, le quali non sono altro che clienti infuriati.

Se siete interessati al gioco, sappiate che su Steam è presente la pagina ufficiale della versione Alpha del gioco, la quale può essere scaricata in modo completamente gratuito e permette di farsi un'idea più concreta di questo particolare titolo, sebbene si tratti di un build di svariati mesi fa.

Prima di lasciarvi al trailer del gioco, in arrivo solo su PC tramite Steam, vi ricordiamo che nel corso dell'evento è stato mostrato anche un nuovo video di Loot River, l'action RPG con meccaniche ispirate a Tetris.