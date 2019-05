Harada: difficile giustificare Tekken x Street Fighter dopo il successo di Tekken 7

Come parte di una grande collaborazione nata tra le due compagnie nipponiche, Bandai Namco Entertainment iniziò i lavori per dar vita a Tekken x Street Fighter. Il titolo non ha però mai visto la luce, a causa del fatto che il director Katsuhiro Harada preferì concentrare tutti gli sforzi del suo team nella realizzazione e nel supporto di Tekken 7.

Nel mentre Capcom riuscì a bilanciare le proprie risorse per lavorare sia su Street Fighter x Tekken che su Street Fighter V, Bandai Namco non è quindi riuscita fino ad oggi a fare la propria parte in questa partnership. Come saprete, nel 2016 lo sviluppo di Tekken X Street Fighter fu ufficialmente sospeso, ma sarà ora giunto il momento di tornare a lavorare sul picchiaduro crossover?

A dire la verità, stando alle nuove dichiarazioni di Harada, pare molto difficile che il titolo possa finalmente prendere forma nei prossimi anni.

"Sì, sono ancora emozionalmente coinvolto, voglio ancora pubblicare il gioco. Tuttavia, per quanto mi piacerebbe procedere, le cose sono cambiate molto dal 2012. Quindi avrei bisogno di una nuova approvazione, e dovrei parlare con Capcom, che potrebbe dirmi di no questa volta.

Ero entusiasta del progetto, ma fattori logici e di business mi hanno fatto domandare se dovessi davvero farlo. Iniziammo a lavorare sui progetti 3D, e mi piacevano molto. Avevamo raggiunto il 30% del lavoro complessivo. Ciononostante, quando eravamo pronti a procedere, Capcom ha pubblicato Street Fighter V e noi Tekken 7. Sono tra i migliori picchiauduro di sempre ed hanno avuto un grande successo.

Quindi ho iniziato a pensare: voglio davvero andare in competizione con questi due titoli enormi? Potrebbe finire per dividere la community. Era una considerazione molto seria dal punto di vista del mercato. Quindi ho deciso di sospendere i lavori per uno o due anni. Da lì, Tekken 7 sta facendo molto bene come gioco live service. Solitamente il ciclo vitale di un picchiaduro è breve: uno o due anni e poi fai il sequel. Ma Tekken 7 ha molto successo con i DLC. Questo mi rende molto complesso giustificare un altro gioco nel mentre Tekken 7 continua ad andare così bene".