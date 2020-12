Harada: il padre di Tekken lavora al progetto più costoso di sempre per Bandai Namco

Nel corso di un'intervista avvenuta durante il livestream "Piro Live! New Year’s Eve Special 2021", Katsuhiro Harada, padre della serie di Tekken nonché leader della divisione eSports e General Manager di Bandai Namco Entertainment, ha parlato del nuovo progetto videoludico su cui si trova attualmente all'opera.

Harada ha lasciato intendere di star lavorando a qualcosa di particolarmente importante per Bandai Namco, dal momento che per finanziare il progetto è stata sborsata la cifra più esosa in tutta la storia dell'azienda nipponica.

"Beh, onestamente penso che questo sia il progetto più costoso in tutta la storia di Bandai Namco", ha esordito. "Penso che sia incredibile il fatto che i piani alti abbiano dato la loro approvazione. Beh, il via libera c'è stato, è solo che a causa del coronavirus non siamo stati ancora in grado di far partire a tutti gli effetti il progetto". Sembra dunque che questo misterioso gioco non ancora annunciato sia ancora nella fase di pre-produzione, e che quindi ci sia da attendere ancora un po' prima del suo reveal.

Harada ha infine concluso parlando del suo futuro in qualità di sviluppatore: "Sto lavorando a cose diverse dai fighting game. Non penso che farò altri picchiaduro all'infuori di Tekken. Ma non dirò di che progetto si tratta in questo momento".

Bandai Namco ha recentemente confermato di avere in cantiere nuovi giochi da annunciare, nel mentre un aggiornamento del team di sviluppo ha acceso le speranze circa il possibile arrivo di Tales of Arise entro il 2021, in tempo per le celebrazioni del 25° anniversario della serie JRPG.