Harada's Bar, disponibile il primo episodio: birra e ricordi con il padre di PlayStation

Il sempre istrionico e peculiare creatore della serie Tekken ha trovato un nuovo passatempo al quale dedicarsi tra lo sviluppo di un nuovo titolo e l'altro.

Nello specifico, Katushiro Harada ha aperto un bar segreto a Tokyo, situato presso un indirizzo ignoto e protagonista di quella che si prospetta essere una imperdibile serie ad episodi dedicata alla storia del medium videoludico. Presso il proprio locale, il game director ha infatti intenzione di ospitare esclusivamente su invito grandi personaggi del mondo dei videogiochi. Per onorare tale intenzione, la prima puntata del format - esordita sul Canale YouTube dello stesso Katsuhiro Harada - ha accolto nel locale nientemeno che il fondatore di PlayStation.

Ken Kutaragi si è recato presso il bar del creatore di Tekken, portando in omaggio del sake, che - come vi abbiamo raccontato di recente - ha rivestito un ruolo particolare nella storia di PlayStation Giappone e del rapporto tra Harada e Kutaragi. Ora, è disponibile la puntata completa dell'appuntamento, che potete visionare in apertura a questa news. Ovviamente in lingua giapponese, lo show è però affiancato da sottotitoli in inglese, buona visione!



Oltre a spillare birra ai grandi attori dell'industria dei videogiochi, Harada lavora a un nuovo titolo, nello specifico, il progetto più costoso mai visto in casa Bandai Namco.