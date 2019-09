Hard Times: la produzione italiana è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam

Hard Times è una produzione italiana, creata da Radical Fiction, team costituito dallo sviluppatore romano Ivan Preziosi. Con la produzione avviata nel corso del 2016, il gioco approda ora su Steam in Early Access.

L'autore presenta Hard Times ("Tempi Duri") come un "gioco di sopravvivenza urbana estrema", all'interno del quale gli utenti si caleranno nei panni di un senzatetto, affrontando le sfide quotidiane dell'indifferenza. In una grande metropoli, i giocatori dovranno far fronte ad un'esistenza difficile, ricorrendo a tutte le proprie risorse per sopravvivere nel mondo che li circonda. Sarà possibile scegliere di stabilire una propria base all'interno della città, vivere in un accampamento insieme ad altri senzatetto, oppure spostarvi con frequenza quotidiano, portando con voi i vostri averi grazie ad un carrello, cercando un giaciglio sempre diverso. Creando e riciclando oggetti, il nostro alter ego videoludico potrà realizzare diversi manufatti, tra cui letti, scatole di cartone, banchi da lavoro, mobili e molto altro. In Hard Times, il protagonista fronteggia la fame, il freddo e le difficoltà quotidiane in un mondo duro in cui la semplice sopravvivenza è una sfida senza eguali.



Hard Times è ora disponibile in Early Access su Steam, sia per PC Windows sia per Mac, al prezzo di 5,69 euro. Il 10% dei ricavi ottenuti dalla vendita del gioco sarà devoluto a L'Alternativa ONLUS, associazione benefica attiva nei programmi di sostegno alle persone senza dimora.