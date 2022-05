Hard West 2: che Diavolo succede nel Far West? Lo spiega il nuovo video gameplay

Grazie all'ultimo video gameplay di Hard West 2, i ragazzi di Ice Cold Games ci mostrano il lato occulto e soprannaturale della Frontiera Americana che avremo modo di esplorare in compagnia dei protagonisti di questo GDR strategico.

Il sequel diretto di Hard West promette di rimanere nel solco tracciato dal capitolo primigenio, ma con il solo scopo di evolverne e migliorarne l'offerta ludica tramite una sana iniezione di contenuti originali.

Agli appassionati del genere spetterà così il compito di esplorare gli angoli più remoti del Selvaggio West per esorcizzare i demoni appropriatisi dell'anima del nostro alter-ego. L'impresa, logicamente, non sarà delle più semplici e ad ogni cacciatore di demoni verrà chiesto di sacrificarsi per immergersi nei racconti dell'occulto e scoprire i segreti più incoffessabili del Far West.

Il nuovo video di Ice Cold, nella fattispecie, si focalizza sul peculiare sistema di gameplay basato sull'utilizzo dei Punti Azioni da recuperare accumulando uccisioni, una meccaniche che consentirà di migliorare costantemente la propria reputazione con il ritrovamento di misteriose carte di un mazzo da poker con cui sbloccare magie oscure, abilità speciali ed equipaggiamenti vari.

Il lancio di Hard West 2 è previsto più avanti nel 2022 su PC. Se volete saperne di più sul nuovo action strategico edito da Good Sheperd Entertainment, vi invitiamo a restare sulle nostre pagine per leggere lo speciale su Hard West 2 tra strategia e occulto nella frontiera americana.