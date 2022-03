Hard West 2, primo gameplay: riapre la caccia al Diavolo nel Selvaggio West

I ragazzi di Ice Cold Games confermano dalle colonne di IGN.com di essere al lavoro su Hard West 2, il secondo capitolo dell'apprezzato GDR strategico con protagonisti dei cacciatori di demoni nel Selvaggio West.

Il sequel diretto di Hard West rimarrà nel solco tracciato dal capitolo d'esordio per continuare a rielaborare in chiave soprannaturale il mito della Frontiera Americana. Il compito dei giocatori sarà perciò quello di esplorare gli angoli più remoti del Far West per ingaggiare una battaglia all'ultima pallottola (o stregoneria) contro i demoni che hanno osato strappare l'anima al nostro alter-ego.

Per riuscire nell'impresa, gli utenti dovranno immergersi in racconti dell'occulto e scoprire i segreti più reconditi di una terra intrisa di sangue e polvere da sparo. Quanto al gameplay spicciolo, in Hard West 2 verrà dato ampio spazio alla progressione ruolistica delle abilità e degli equipaggiamenti della propria posse, con punti azione da recuperare accumulando uccisioni con lo stato Bravado e accrescere la propria reputazione attraverso il ritrovamento di misteriose carte da gioco. Il mazzo da poker risultante da queste missioni di ricerca contribuirà a sbloccare pistole più potenti, esplosivi, accessori e magie oscure.

Il lancio di Hard West 2 è previsto nel 2022 su PC: se amate questo genere di strategici 'alla XCOM', vi invitiamo ad ammirare il nuovo video di Lost Eidolons su Xbox. Se invece siete alla ricerca di avventure che trattino temi come il soprannaturale e il mito della Frontiera, allora non possiamo che consigliarvi di ammirare l'ultimo video di Weird West, il prossimo GDR con visuale simil-isometrica ideato dal co-creatore di Dishonored Raf Colantonio.