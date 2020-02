Hardspace Shipbreaker: Blackbird presenta il "simulatore di rottamatore di astronavi"

Gli sviluppatori di Blackbird Interactive e il publisher Focus Home Interactive si preparano al PAX East per annunciare Hardspace Shipbreaker, un insolito "simulatore di rottamatore di astronavi" per PC che arriverà su Steam nell'estate del 2020 in versione Early Access.

Come anticipato dal CEO di Blackbird Rob Cunningham, quindi, gli autori di Homeworld 3 saranno al PAX East 2020 per presentarci ufficialmente Hardspace Shipbreaker, un sandbox sci-fi in soggettiva che ci calerà nei panni di un dipendente della LYNX Corp. incaricato di recuperare dei materiali preziosi da astronavi e stazioni spaziali in disuso che orbitano attorno alla Terra.

Il nostro scopo sarà perciò quello di sperimentare l'ebbrezza di scavare tra le lamiere contorte di astronavi dismesse servendoci di una potente taglierina laser: in base ai crediti guadagnati sbloccheremo nuovi gadget e potenziamenti che si riveleranno essere particolarmente utili per scavare tra i detriti delle stazioni spaziali più grandi.

Dal punto di vista della giocabilità spicciola, il titolo adotterà perciò la formula ormai canonica delle avventure simulative votate al crafting, con incarichi da portare a termine scegliendo liberamente la strategia da adottare e le missioni da accettare. In cima e in calce alla notizia trovate il video di presentazione e le prime immagini ingame di Hardspace Shipbreaker.