Hardspace Shipbreaker: il "rottamatore di astronavi" uscirà anche su PS4 e Xbox One

Il team di Blackbird Interactive conferma di essere al lavoro sulle versioni PS4 e Xbox One di Hardspace Shipbreaker, il "rottamatore di astronavi" in arrivo su PC nell'estate del 2020 in versione Early Access su Steam.

Per celebrare questo annuncio, gli sviluppatori di Blackbird confezionano due video gemelli per offrirci un assaggio dell'esperienza ludica e contenutistica che ci attende su console nella seconda metà del 2020.

Proprio come su PC, anche su PS4 e Xbox One la nostra missione sarà quella di diventare dei dipendenti della LYNX, una corporazione del futuro che si incaricherà di recuperare dei materiali preziosi dalle astronavi e dalle stazioni spaziali in disuso che affollano l'orbita bassa della Terra.

Il compito del nostro intrepido alter-ego sarà perciò quello di rottamare le basi orbitanti ormai abbandonate scavando tra le lamiere attraverso una potente taglierina laser multifunzione: i crediti che acquisiremo portando a compimento gli incarichi affidatici ci permetteranno di sbloccare potenziamenti per la tuta e il Laser Cutter.

Il trailer propostoci da Blackbird e da Focus Home Interactive mostra anche i frangenti legati al crafting e gli imprevisti a cui andremo incontro nel corso dell'avventura, tra esplosioni devastanti e malfunzionamenti potenzialmente catastrofici.